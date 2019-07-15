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Орешкин сделал выбор между строительством трассы Москва - Казань и реконструкцией М-7

Кроме того, глава Минэкономразвития отметил достаточно хорошее состояние дорог по пути в Тольятти
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

ТОЛЬЯТТИ, 15 июля. /ТАСС/. Трасса М-7 содержит участки, нуждающиеся в реконструкции, сообщил в понедельник журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время форума-совещания по развитию моногородов в Тольятти.

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"Будем заниматься существующей трассой М-7. Мы это будем ожидать с премьер-министром на совещании. Есть не очень хорошие куски, чуть колесо не пробили", - сказал он.

Глава МЭР, который добирался на форум моногородов в Тольятти из Москвы на российском кроссовере LADA XRAY, также заявил, что федеральные и региональные дороги в общем и целом находятся в хорошем состоянии, однако часть из них по-прежнему требует реконструкции.

"Машина показала себя очень хорошо, - отметил министр. - Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть не очень хорошие, честно скажу. В одном месте даже чуть колесо не пробили. Но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится хорошем состоянии и реконструкция федеральных трасс идет. И региональные дороги в большей своей части уже в пристойном состоянии".

Министр напомнил, что на реконструкцию дорог направлен нацпроект "Безопасные и качественные дороги".

Орешкин добирался на форум по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Перед поездкой он сообщил, что намерен общаться с людьми, а также подготовить позицию для финального решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М-7.

В Самарской области глава Минэкономразвития РФ принял участие в форуме, совещании на "АвтоВАЗе", а также посетил футбольный матч на стадионе "Самара Арена".

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