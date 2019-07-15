Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем LADA XRAY

ТОЛЬЯТТИ, 15 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе визита в Тольятти посетил завод "АвтоВАЗа" совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Министр поделился с журналистами впечатлениями от поездки в Тольятти из Москвы на автомобиле LADA XRAY, назвав его "очень хорошей машиной".

"Понятно, что для любого россиянина "АвтоВАЗ" означает многое. Мы сейчас были на заводе. Та машина, которая была у моих родителей, это "копейка". Я сам сейчас ездил в свое время на 99-ой [ВАЗ-21099 - прим. ТАСС], и сейчас смог попробовать [LADA] XRAY. Это очень хорошая машина. Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но, когда мы проехали вместе 1300 км - и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо. Настроение и отношение к машине изменилось. Действительно, очень хорошая машина", - рассказал министр.

Орешкин отметил, что развитием "АвтоВАЗа интересуются и другие государства, в частности, Франция.

"АвтоВАЗ" это, конечно же, российское предприятие, причем то предприятие, которое имеет поддержку не только со стороны российского правительства. Недавно я ездил с премьер-министром [России Дмитрием Медведевым] во Францию. Премьер-министр Франции [Эдуар Филипп] тоже поднимал вопрос "АвтоВАЗа" и тоже лоббировал его интересы. Здесь давление идет с двух сторон, давление позитивное", - добавил он.

Орешкин в пятницу отправился на форум моногородов в Тольятти на российском кроссовере LADA XRAY янтарного цвета, которым управлял сам. Министр поехал в Тольятти через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару.