В "Везет" заявили, что сделка с "Яндекс.Такси" не нарушает договоренность с Mail.ru Group

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ГК "Везет" заявила, что не нарушала условий договоренностей с Mail.ru о привлечении конвертируемого займа у группы из-за сделки с "Яндекс.Такси".

Ранее Mail.ru Group, предоставившая летом 2018 г. агрегатору такси ГК "Везет" конвертируемый заем, заявила, что пока не давала согласия на сделку о приобретении "Яндекс.Такси" активов сервиса компании. При этом Mail.ru Group оставляет за собой право вето на сделку.

"Мы не нарушаем условий предоставления займа этой сделкой. Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Везет".