Суд отказался удовлетворить иск владельца "Морского старта" к РКК "Энергия"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области принял решение отказать компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space) в удовлетворении иска к Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на сумму 11,3 млн рублей. Такое решение озвучила в понедельник судья Ирина Быковских, сообщает корреспондент ТАСС.

"Арбитражный суд Московской области решил в иске отказать", - сказала судья. В свою очередь юрист "С7 космические транспортные системы" заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что компания планирует обжаловать решение суда.

Юристы "С7 космические транспортные системы" во время заседания в мае настаивали на том, что предусмотренные договором услуги по обслуживанию и эксплуатации плавучей платформы "Морской старт" не были оказаны, хотя "для приемки [объекта] требовалось присутствие технических специалистов".

В свою очередь, юрист РКК "Энергия" тогда отмечал, что сейчас объект находится на консервации, поэтому никаких работ нет, а специалисты проводили консультации, во время которых рассказывали, "что это за ракетное оборудование, как им пользоваться, в каком оно состоянии, требуется ли техническое обслуживание". По его словам, ранее был представлен "достаточно большой объем документов" в рамках договора "Системный менеджмент".

Владелец "Морского старта" планирует взыскать с ответчика более 11,3 млн рублей. Судебные заседания по делу неоднократно переносились.

"Морской старт"

S7 Group (холдинг, в который входит "С7 космические транспортные системы") владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

Ранее 95% "Морского старта" принадлежали Energia Overseas Limited (дочерняя компания РКК "Энергия").