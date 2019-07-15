Компания из КЧР начала поставку кондитерских изделий в Китай по контракту на $12,3 тыс.

ЧЕРКЕССК, 15 июля. /ТАСС/. Компания из Карачаево-Черкесской Республики заключила экспортный контракт на поставку кондитерских изделий в Шанхай на сумму $12,3 тыс. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона.

"При содействии Центра поддержки экспорта компания из Карачаево-Черкесии приняла участие в выставке продуктов, напитков, выпечки индустрии гостеприимства и супермаркетов FHC China в Китае, в результате заключен экспортный контракт на поставку кондитерских изделий с Kun Mai International Trade. Сумма контракта составляет $12,3 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что компания из Карачаево-Черкесской Республики Farm Gross также заключила контракт на поставку косметической продукции марки AIS в Узбекистан на $400 тыс.

Центр поддержки экспорта Карачаево-Черкесии с начала года помог 36 малым и средним предприятиям, для шести фирм было организовано участие в 7-й международной выставке-платформе по аутсорсингу легкой промышленности Bee-Together.ru в Москве, более 20 компаний приняли участие в обучающих семинарах "Основы экспортной деятельности" и "Маркетинг как часть экспортного проекта. Всего в 2019 году планируется оказать поддержку не менее 90 компаниям, девять из которых заключат экспортные контракты с Турцией, Китаем, Казахстаном, Саудовской Аравией и Нидерландами.

По данным Северо-Кавказского таможенного управления, с января по май 2019 года экспорт из КЧР был осуществлен на сумму $6,3 млн, в том числе на $2,6 млн в страны СНГ, в страны дальнего зарубежья - $3,6 млн. Республика экспортирует в основном продукцию химической промышленности и машиностроения, текстильные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Основу импорта региона составляет машиностроительная продукция.