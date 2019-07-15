Китайский подрядчик построит для AFI Development бизнес-центр у метро "Белорусская"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Девелоперская компания AFI Development и российская дочерняя компания Китайской железнодорожной строительной корпорации CRCC (China Railway Construction Corporation) подписали договор генерального подряда о строительстве крупного бизнес-центра у метро "Белорусская" в Москве.

"Наша компания долго изучала мировой опыт строительства офисных центров. Мы выбрали CRCC, для которой это будет новый опыт в Москве, но не в Китае и в мире", - рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "АФИ Рус", управляющей компании AFI Development Марк Гройсман.

По его словам, AFI Development инвестирует в проект строительства бизнес-центра у метро "Белорусская" более 12 млрд рублей. "Это не включая стоимости земли. Все средства - собственные средства компании", - добавил он.

Офисно-деловой центр на 6,3 тыс. рабочих офисных мест появится на ул. Грузинский Вал у станции метро "Белорусская" (кольцевая). Он будет состоять из двух башен разной этажности, построенных по принципам "зеленого строительства". Площадь проекта - 92,4 тыс. кв. м. Объект достроят во втором квартале 2021 года, проект комплекса разработан архитектурным бюро Speech.

По словам Гройсмана, сейчас на этой площадке находится пустырь и небольшой сквер. "На заброшенном пустыре появится еще одна доминанта города. Сквер мы трогать не будем, обещаю", - сказал он.

CRCC работает в 116 странах и регионах мира, компания построила более 600 крупных железнодорожных проектов. В Москве китайская корпорация занимается строительством участков Большой кольцевой линии метро. Компания AFI Development основана в 2011 году. Объем завершенных проектов в Московском регионе - более 750 тыс. кв. м, около 1,3 млн кв. м находится в стадии разработки и строительства.