ФАС не получала ходатайство о сделке "Яндекс.Такси" и "Везет"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала ходатайство о сделке "Яндекс.Такси" и "Везет". Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

"Сделка может вступить в силу только после согласия ФАС. Ходатайство на данный момент в антимонопольное ведомство не поступило", - сказал он.

Ранее сервис "Яндекс.Такси" объявил о приобретении колл-центров и программного обеспечения сервиса "Везет". Согласно условиям сделки, акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% "Яндекс.Такси" будет принадлежать "Яндексу", 35% - Uber, а 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения. Общая сумма сделки не разглашается. Стороны ожидают, что она будет закрыта до конца 2019 года.

Mail.ru Group заявила, что пока не давала согласия на сделку и оставляет за собой право вето. Летом 2018 года Mail.ru Group предоставил ГК "Везет" заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе. Однако в "Везет" ответили, что сделка с "Яндекс.Такси" не нарушала условий договоренности с Mail.ru Group о привлечении конвертируемого займа.