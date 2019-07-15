"Яндекс.Такси" и ГК "Везет" подадут ходатайство о сделке в ФАС в ближайшие дни

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" и группа компаний "Везет" подадут в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о сделке по приобретению активов ГК в ближайшие дни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Ранее заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщил ТАСС, что ведомство пока не получало ходатайство о сделке "Яндекс.Такси" и "Везет".

"В ближайшие дни", - сказал представитель компании, отвечая на вопрос, когда будет подано ходатайство в ФАС. В пресс-службе группы компаний "Везет" подтвердили ТАСС, что ходатайство будет подано "в ближайшее время".

Ранее сервис "Яндекс.Такси" объявил о приобретении колл-центров и программного обеспечения сервиса "Везет".