Объем дебютного выпуска облигаций Росморпорта составит 25 млрд рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ФГУП "Росморпорт" планирует дебютный выпуск облигаций объемом 25 млрд рублей, пилотный транш составит 4-5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам предприятия Яков Быков.

"Объем программы, которая сейчас подготовлена и согласовывается, составляет 25 млрд [рублей], пилотный транш предполагается в размере 4-5 млрд. Программа рассчитана на 10 лет. Сроки обращения для дебютного транша - 3-5 лет", - сказал он.

По его словам, облигационный заем в том числе обеспечит предприятию возможность вложения средств в проект строительства порта Тамань, где Росмпорпорт остается одним из стратегических инвесторов.

"Облигационный заем рассматривался не только под Тамань, а вообще под финансирование инвестпрограммы Росморпорта, которая наращивает объем. Если с Таманью все состоится в обозначенных параметрах, большая часть пилотного транша уйдет на наши вложения", - рассказал Быков.

Он также отметил, что Росморпорт сейчас составляет бюджет на 2020 год, а также ожидает заключения договоренностей с инвесторами порта Тамань.

"Мы сейчас верстаем бюджет 2020 года. Будут понятны параметры бюджета капитальных вложений, инвестпрограммы. К тому же моменту, как я предполагаю, будет ясность по окончательным договоренностям со стратегическими инвесторами в отношении "РМП-Тамань". Мы определимся с объемом необходимых заимствований и примем решение, будем ли все-таки размещать этот облигационный транш сейчас, либо отложим это на тот период, когда средства для той же самой Тамани будут действительно востребованы", - сказал топ-менеджер.

Быков не исключает, что после размещения классических биржевых облигаций Росморпорт рассмотрит и другие форматы облигационных займов, например "вечные" бонды. Тем не менее что касается "зеленых" бондов, бюджет, который выделяется Росморпортом на экологические проекты, пока что не позволяет выпуск и этого вида облигаций.

О Росморпорте

Росморпорт - государственное стратегическое предприятие, созданное в 2003 году в целях эффективного развития и эксплуатации объектов федеральной собственности в морских портах России и на подходах к ним. Росморпорт работает в 65 из 67 морских портов страны. Предприятие, в частности, предоставляет в аренду федеральную собственность, проводит дноуглубительные работы, обеспечивает круглогодичную навигацию в 15 замерзающих портах и предоставляет навигационные услуги.