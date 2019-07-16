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Заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года

В Минтруде при этом подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросу пока нет
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов содержат предложение Минфина о продлении заморозки накопительной части пенсии на 2022 год, однако окончательно бюджет будет сверстан с учетом наличия и отсутствия данного законопроекта Минфина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

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"В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении "моратория" на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России. Относительно того, разрабатывается ли проект федерального закона о продлении "моратория" на 2022 год, просим обращаться в Минфин России", - сообщили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что запрет на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР введен с 2014-го по 2021 год.

"При этом такие страховые взносы, уплачиваемые работодателями за своих работников, в полном объеме перенаправлены на финансирование страховых пенсий. Решения о введении "моратория" предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России", - добавили в Минтруде.

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