Инфляция в России в июне замедлилась до 4,7%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Инфляция в июне в годовом выражении замедлилась до 4,7% на фоне снижения цен на плодоовощную продукцию, сообщается в материалах Банка России.

"В июне 2019 года годовая инфляция замедлилась на 0,4 п. п. и составила 4,7%. Наибольший вклад в снижение инфляции внесло уменьшение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Оно связано со снижением в июне цен на плодоовощную продукцию, опережающим стандартную сезонность, и носит временный характер", - отметил регулятор.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.