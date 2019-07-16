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Инфляция в России в июне замедлилась до 4,7%

Как отмечает ЦБ, это связано со снижением цен на плодоовощную продукцию

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Инфляция в июне в годовом выражении замедлилась до 4,7% на фоне снижения цен на плодоовощную продукцию, сообщается в материалах Банка России.

"В июне 2019 года годовая инфляция замедлилась на 0,4 п. п. и составила 4,7%. Наибольший вклад в снижение инфляции внесло уменьшение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Оно связано со снижением в июне цен на плодоовощную продукцию, опережающим стандартную сезонность, и носит временный характер", - отметил регулятор.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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