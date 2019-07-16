Медведев пообщался с работниками металлургического производства "Тулачермет-сталь"

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" и пообщался с его работниками.

Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведет встречу с экспертами в области развития городской среды.

На заводе президент промышленно-металлургического холдинга, в которое входит производство, Евгений Зубицкий продемонстрировал Медведеву работу линии машины непрерывного литья заготовок. Премьер также ознакомился с работой конвертера, прокатным производством и складом готовой продукции.

После осмотра Медведев пообщался с рабочими завода. Он поинтересовался у работников, устраивает ли их зарплата. Они рассказали, что у молодых специалистов зарплата начинается от 35 тыс. рублей, а в среднем по заводу - 60 тыс.

Премьер также поделился своими впечатлениями о заводе. "Ощущений, конечно, абсолютно нет таких, как на обычном металлургическом производстве. Тихо относительно, воздух свежий, не жарко", - сказал Медведев.

Он подчеркнул важность того, что данное производство является шагом к сложной продукции, с которой Россия будет выходить на международный рынок. Медведев рассказал, что зачастую продукция закупается в других странах, а многие результаты отечественного производства используются "совершенно не по назначению". "Хорошо, что сейчас это будете делать вы. Я искренне желаю всем вам, чтобы здесь все получилось, чтобы у вас была хорошая зарплата, хорошие условия труда и чтобы производство развивалось", - сказал премьер.

О заводе

Завод "Тулачермет - Сталь" ("Тула - Сталь") создан в сентябре 2013 года для реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на производственной площадке "Тулачермета". Предприятие выпускает различные виды сортового проката как из рядовых марок стали, так и из сталей для машиностроения. Объем инвестиций в строительство завода составил 55 млрд рублей.

Строительство ЛПК включено в стратегию развития металлургии России до 2030 года. Мощности "Тула - Стали" ориентированы на замещение импорта по многим товарным позициям, например, по катанке для производства металлокорда, использующегося в производстве автомобильных шин. В перспективе на предприятии планируется построить вторую очередь, которая позволит увеличить выплавку стали и производство высококачественной продукции для машиностроения, автомобилестроения, строительства, освоение природных богатств Арктики и Дальнего Востока.