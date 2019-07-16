Суд подтвердил картельный сговор строительных компаний Дагестана при закупках

ТАСС, 16 июля. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о сговоре строительных компаний Дагестана при закупках. Об этом сообщается во вторник на сайте ФАС России.

"Суд подтвердил факт сговора строительных компаний Дагестана на закупках общей стоимостью 8 млрд рублей. В результате деятельности картеля в ходе проведения 58 аукционов Министерства транспорта Республики Дагестан и МКУ ЖКХ города Махачкалы снижение цен было минимальным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что антимонопольное дело возбудили в июле 2018 года по результатам совместных проверок антимонопольных и правоохранительных органов ФАС России в Дагестане. 12 ноября 2018 года комиссия ФАС признала АО "Мостоотряд-99", ООО "Дорстройотряд-99", ООО НПО "Дормост" и ООО "Бурбау" нарушившими антимонопольное законодательство.

По данным ведомства, компании заключили и реализовали "антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах" на строительство, ремонт и содержание дорог и мостов на территории Дагестана (нарушение п.2. ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции).

"Косвенными доказательствами картельного сговора стали, в том числе, переписка сотрудников компаний, единые IP адреса для подачи заявок на участие в аукционах и при использовании системы "удаленного банка", доверенности на получение цифровых подписей, выданные на одних лиц", - приводятся на сайте слова начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.

Лидер по картелям

Сфера строительства, по словам статс-секретаря - заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского, является лидером по количеству картельных сговоров и по суммам убытков для бюджета. "Нами уже выявлены нарушения в этой отрасли на территории 64 регионов России и, к сожалению, Республика Дагестан не стала здесь исключением", - цитирует пресс-служба Цариковского.

Ранее Андрей Цариковский заявлял ТАСС, что в Дагестане "масштабы картельного сговора очень большие". Доля торгов в республике, которые проходят в картельном сговоре, может составлять от 10% до 30%.