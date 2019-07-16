Силуанов: Россия сделала первый шаг, чтобы войти в пятерку ведущих экономик мира

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия сделала первый шаг, чтобы догнать Германию и войти в пятерку ведущих экономик мира, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Наша задача - войти в пятерку ведущих экономик мира. По итогам прошлого года мы уже находимся на шестом месте в рейтинге стран, имеющих самые большие экономики [по паритету покупательной способности]. Впереди нас, на пятом месте, пока Германия. За прошлый год мы выросли на 2,3%. Германия за этот период выросла приблизительно на 1%. Мы уже сделали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую экономику мира", - заявил он в интервью, опубликованном во вторник на сайте MK.RU.

"У нас есть конкретные целевые показатели. К 2024 году мы должны выйти на темпы роста не ниже среднемировых. По оценкам Всемирного банка, сейчас это 3,3% в год. Именно таких темпов роста мы ожидаем", - сказал первый вице-премьер.

Рост экономики РФ по итогам 2019 года может оказаться выше 1,3% (прогноз Минэкономразвития) на фоне возможного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов на прошлой неделе. В первом полугодии, по словам Белоусова, рост ВВП РФ может быть на уровне 1%.

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года. За январь - май экономика РФ увеличилась на 0,7%, отмечалось ранее в докладе Минэкономразвития.