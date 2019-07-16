Во Владимирской области отремонтируют по нацпроекту 480 км дорог до 2024 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Владимирской области направят свыше 6 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог до 2024 года. На эти средства в нормативное состояние будут приведены 480 км городских и областных дорог, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации региона.

"За весь период реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" должно быть приведено в нормативное состояние 480 км автомобильных дорог региона. Всего за шесть лет действия нацпроекта на ремонт владимирских автодорог будет выделено свыше 6 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в администрации региона, до конца 2019 года во Владимирской области планируется отремонтировать 55,6 км дорог регионального и межмуниципального значения, а также 23,8 км автомобильных дорог местного значения и более 40 км дорог регионального значения, включенных во Владимирскую городскую агломерацию. На эти цели направлено почти 270 млн рублей. В самом Владимире капитально отремонтируют 17 проезжих частей, в числе которых как центральные улицы города, так и второстепенные, где размещается множество баз, складов и производств.

"Таким образом, к 2024 году доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, должна быть увеличена с 59,1% до 85,3%", - пояснили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" разработан на период до 2024 года. Он охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.