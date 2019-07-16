МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Транспортный коридор от Выборга до Севастополя появится к 2023 году, сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"У нас получается в 2023 году по нашему плану можно будет доехать - четыре полосы без ограничения движения - от Выборга до Севастополя. То есть это полностью проехать по трассе "Скандинавия" от Выборга, М-11, ЦКАД, М-4 "Дон", далее - обход Краснодара, трасса А-290, Керченский мост, автодорога "Таврида", входящая в Севастополь. Соответственно, у нас будет этот коридор", - сказал Алафинов.

При этом он отметил, что в 2019 году начнется реконструкция трассы М-1. "Контракт уже заключен. До Московской области, до 86 км дорога будет реконструирована, она будет платной автострадой. Останется не очень много, чтобы дойти до нашей западной границы с Белоруссией", - добавил первый замглавы Минтранса.