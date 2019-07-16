Россельхознадзор заявил о росте нарушений в выдаче ветсертификатов в Петербурге и области

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор отмечает резкое увеличение случаев оформления документов с нарушениями государственными врачами управлений ветеринарии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В ходе работы мониторинговой группы, которая осуществляет контроль за порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме во ФГИС "ВетИС", за период с начала июня 2019 года выявлено, что, несмотря на предупреждения территориального управления Россельхознадзора, государственные ветеринарные врачи субъектовых служб Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей продолжают систематически оформлять ВСД с нарушениями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проведенный анализ показал, что в Санкт-Петербурге в ходе мониторинга внесенных данных в информационную систему ветеринарной электронной сертификации "Меркурий" выявлено несоблюдение оформления ветсертификатов у 32 ветеринарных врачей при том, что в апреле таких сотрудников насчитывалось всего 11.

Выявленные нарушения

В Россельхознадзоре пояснили, что 29 ветеринарных врачей оформили 80 сертификатов на более чем 79 тонн продукции с истекшим сроком годности. Один ветврач оформил два сертификата на продукцию, предназначенную для экспорта в Китай, выработанную предприятием, не прошедшим обязательную аттестацию, еще один - оформил два сертификата на продукцию, предназначенную для экспорта в Китай, с указанием даты выработки подконтрольной продукции на 2 недели позже даты предъявления груза для оформления экспортного сертификата, а также два ветврача оформили 170 сертификатов на продукцию с формулировкой "в ассортименте", что не позволяет установить перемещаемый вид продукции, и создает возможность сомнительных операций.

По данным Россельхознадзора, часто фиксируемым нарушением также является оформление сертификата без указания номера автотранспортного средства, в котором перемещается подконтрольная продукция, что выявлено в 1 515 ветеринарных сопроводительных документах, оформленных 31 врачом госветслужбы Санкт-Петербурга. Сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили нарушения и в сроках гашения ветсертификатов.

Еще одним примером грубого нарушения сроков, по данным Россельхознадзора, является оформление сертификатов на охлажденную продукцию.

"В "Меркурии" дата убоя и дата выработки продукции должна совпадать. Несмотря на это, ветеринарные врачи заносят в систему дату, которая позже дня выработки на одни сутки, тем самым искусственно увеличивая срок годности товаров на 24 часа", - пояснили в ведомстве. Аналогичные нарушения были зафиксированы и в Ленинградской области, где в ходе мониторинга выявлено несоблюдение оформления ветсертификатов в электронной форме у 32 ветеринарных врачей.

"Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с указанием неверных дат выработки продукции, без учета времени, необходимого для осуществления производственных процессов, а также оформление ВСД с указанием наименования подконтрольного товара "в ассортименте" не позволяет идентифицировать перемещаемую животноводческую продукцию, подтвердить ее качество и безопасность, делает невозможным обеспечение прослеживаемости подконтрольных службе товаров. Россельхознадзор регулярно уведомляет ветеринарные службы субъектов о недопустимости нарушений при оформлении ВСД в электронной форме", - подчеркнули в ведомстве.

Как уточнила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано, причинами таких нарушений являются формальный подход к оформлению документов (не проводится физический контроль продукции, на которую оформляется сертификат) и невнимательность. Кроме того, по ее мнению, не исключена и коррупционная составляющая, то есть работа в интересах конкретных компаний. Ранее Россельхознадзор сообщал о том, что обеспокоен неэффективной работой органов управления ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев, полагая, что это может иметь последствия как для отрасли, так и для здоровья людей.