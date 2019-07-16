Минсельхоз считает преждевременным делать выводы о причинах гибели пчел и объемах потерь

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минсельхоз считает преждевременным делать какие-либо выводы о причинах массовой гибели пчел и объемах потерь, понесенных из-за этого, говорится в заявлении министерства.

Во вторник президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов сообщил, что гибель пчел в РФ может привести к существенным убытка, например, в случае гибели 60% этих насекомых ущерб может составить порядка 1 трлн руб. При этом речь идет не только о потерях производителей меда, но и фермеров, которые выращивают культуры, требующие опыления для урожая. Ранее в нескольких регионах РФ были зафиксированы случаи массовой гибели пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов.

"Отмечаем, что в настоящее время преждевременно делать какие-либо выводы о причинах массовой гибели пчел и объемах потерь. Вопрос о компенсации вреда, причиненного имуществу граждан в результате нарушения действующего законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен в судебном порядке путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении", - говорится в сообщении.

Минсельхоз ожидает от региональных органов управления АПК информацию о сложившейся ситуации и до 30 июля планирует завершить ее анализ, на основе которого будут разработаны соответствующие предложения для заинтересованного круга лиц. Указанные предложения будут подготовлены в дополнение к ранее направленным в регионы от министерства рекомендациям принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел, отмечается в сообщении.

Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части регламентов применения пестицидов.