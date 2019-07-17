МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов, а также рассказало, где покупать ягоду, на что обращать внимание при покупке и о том, какие характеристики арбуза не влияют на вкусовые качества и его безопасность. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты сначала советуют определиться с местом покупки. Самым лучшим место для приобретения может стать покупка вблизи места выращивания - поля. Но не у всех потребителей существует возможность купить арбуз вблизи места его произрастания, поэтому специалисты советуют обратить свое внимание на продуктовые рынки и ярмарки, при этом отмечая, что в супермаркетах нередко встречаются арбузы очень дешевые, но низкого качества.

В Роскачестве напомнили, что для того, чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой - арбуз перезрел, а если слишком звонкий - не вызрел до конца, отмечают эксперты.

Затем следует оценить внешний вид арбуза. На ягоде не должно быть побитостей и трещин. Корочка не должна блестеть: если она глянцевая - вероятно, арбуз неспелый, уверены в Роскачестве, поскольку в процессе созревания корочка становится более матовой.

На кожуре арбуза обязательно должно присутствовать "земляное пятно", которое должно быть ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Как пояснили в Роскачестве, пятно должно быть только одно и его цвет свидетельствует о том, что арбуз собран вовремя. Цвет и форма, наоборот, не повлияют на вкус арбуза, селекция ушла далеко вперед и сейчас много разнообразных сортов этой ягоды, говорят эксперты. Также не нужно оценивать, высох хвостик или нет, поскольку он мог высохнуть во время поездки до места продажи.

Специалисты также не советуют сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, поскольку ягода хрустит при надавливании всего один раз и чаще всего это происходит при транспортировке.

Проверка арбуза

Как напомнили в Роскачестве: для того, чтобы удостоверится в качестве покупаемой продукции потребитель вправе потребовать документацию. У продавца должны быть товаросопроводительные документы и документы, указывающие источник поступления товара и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

Уже дома можно проверить зрелость арбуза, опустив его в ванну. Арбуз не должен тонуть. Если тонет - значит, перезрел, из него вышел воздух.

"Если, разрезав арбуз вы увидели много белых семечек это говорит о том, что арбуз удобрялся нитратами. Мякоть при этом созрела быстрее, а на созревание семечек минеральные удобрения никак не сказываются", - приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой. В то же время, по ее словам, нередко белые семечки являются результатом попыток селекционеров вывести арбуз без косточек. Образование большого количества белых и желтых прожилок в мякоти также могут провоцировать применение повышенных доз азотных удобрений, добавили в Роскачестве.