Власти Ульяновской области сообщили сколько денег потребуется для укрепления берегов Волги

ТАСС, 16 июля. Берега Куйбышевского водохранилища на реке Волге планируют укрепить в Ульяновской области, чтобы не допустить обрушения жилых домов, дорог и коммуникаций. Региону необходимо порядка 14 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

"Вопрос о берегоукреплении Куйбышевского водохранилища стоит очень остро, в первую очередь необходимо провести работы по берегоукреплению и противооползневой защите в городе Ульяновске, а также в Новоульяновске, поселках Старая Майна, Сланцевый Рудник и Старый Белый Яр. Всего на данные работы региону необходимо около 14 млрд рублей", - сказал министр.

По его словам, Куйбышевское водохранилище на территории региона местами достигает 30 км в ширину, что создает волны высотой в 2-2,5 м, которые размывают берег. Проблема актуальна для Ульяновска, где в прибрежной зоне и рядом с ней располагаются больницы, мемориальный комплекс В. И Ленина, краеведческий музей, учебные заведения и др.

"Из-за обрушения берега происходит деформация зданий. Ранее здание областной филармонии пришлось законсервировать, а учреждение перенести в другое место из-за его деформации. Чтобы не допустить подобного с другими учреждениями, нам и необходимо провести берегоукрепительные работы", - пояснил министр. Он добавил, что всего в Ульяновске планируется укрепить порядка 8 км прибрежной зоны, на это необходимо около 8 млрд рублей.

Кроме того, проблема остро ощущается в поселке Старая Майна, где на берегу располагаются порядка 130 жилых домов, в которых проживают около 500 человек. Отдельные промоины захватили обочину автодороги, которая является единственной транспортной связью поселка с речной пристанью. Федоров отметил, что власти Ульяновска направили просьбу о выделении средств в правительство РФ.

Работы по укреплению берегов проводятся в области с 2005 года, всего за это время работы удалось провести на 13 отдельных участках на сумму около 900 млн рублей. Куйбышевское водохранилище является крупнейшим в Евразии по площади. Образовалось в 1955-1957 годах после завершения строительства плотины Волжской ГЭС. Длина водохранилища по Волге - 510 км. На берегах водохранилища располагаются Казань, Ульяновск, Тольятти и другие города.