{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Завод "Амкодор" в Карелии выпустил первый образец форвардера

До конца года планируются выпустить еще 15 лесозаготовительных машин

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июля. /ТАСС/. Завод "Амкадор-Онего" в Карелии представил первый образец форвардера. До конца года на предприятии планируют выпустить еще 15 лесозаготовительных машин, сообщили во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"Сегодня на заводе в Карелии собран первый опытный образец форвардера. После прохождения сертификации соответствия техническому регламенту таможенного союза № 10 машина выйдет в серийное производство", - говорится в сообщении.

Машина оснащена передним отвалом и предназначена для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек и лесовозных дорог сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины.

"Выпуск эталонного образца является важной вехой в реализации первого этапа проекта производства крупноузловой сборки техники. В 2019 году будет создано 70 рабочих мест. Сейчас на заводе уже трудится 40 человек", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Минпромторг РФ, правительство Карелии и белорусская компания "Амкодор-Онего" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали инвестиционный контракт на строительство завода по производству машин для лесопромышленного комплекса. Суммарный объем привлекаемых инвестиций составит 13,9 млрд рублей.

Теги
РоссияКарелия
Дума запросит у кабмина предложения по снижению цены электроэнергии для аграриев
В Госдуме отметили, что сейчас сельскохозяйственные организации платят повышенные тарифы за использование электроэнергии по сравнению с промышленными предприятиями
Читать полностью