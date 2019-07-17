В "Лукойле" заявили, что не применяют хлорорганические реагенты при добыче углеводородов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Лукойл" не применяет хлорорганические реагенты при добыче углеводородов, говорится в сообщении компании со ссылкой на слова старшего вице-президента по добыче нефти и газа "Лукойла" Азата Шамсуарова.

"Лукойл"не применяет хлорорганические реагенты при добыче углеводородов. С апреля 2019 года "Лукойл" в ежесуточном режиме ведет мониторинг уровня хлорорганики в поступающей на Волгоградский НПЗ нефти, все пробы - в пределах нормальных значений", - сказал он, отвечая на вопрос, связано ли превышение уровня хлорорганики в нескольких разовых пробах нефти, поступавшей на Волгоградский НПЗ "Лукойла" в апреле, с применением хлорорганических реагентов при добыче нефти.

Накануне газета "Коммерсантъ" написала, что повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе "Транснефти" еще до ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба" в середине апреля. Так, 4-12 апреля нефть с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ "Лукойла". Таким образом, отмечало издание, это ставит под сомнение как минимум утверждения представителей крупнейших нефтекомпаний о том, что они не используют хлорсодержащие вещества в нефтедобыче.

О ситуации с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

3 июня в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации вокруг поставок загрязненной нефти, по итогам которых замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что все их участники пришли к общему пониманию принципов, как будет рассчитываться размер компенсаций за поставку некондиционной нефти.