Кабмин внес в Госдуму законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования тарифов ОСАГО, сообщается на сайте кабмина. Документ предусматривает, что страховщики смогут самостоятельно определять тариф, а также предполагает отмену зависимости цены ОСАГО от мощности машины и территории использования и увеличение выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей.

Ранее законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документом предлагается предоставить страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных к управлению транспортным средством (характеристик вождения, зафиксированных телематическими устройствами, и наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД). При этом предлагается сохранить ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования, говорилось в сообщении правительства.

О реформе ОСАГО

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения - проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков - они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2746-4942 рублей) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.