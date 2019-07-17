МЭР предложило с 2020 года снижать тарифы на электроэнергию для промпотребителей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает до 1 октября 2019 года утвердить нормативные правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета и с 1 января 2020 года обеспечить снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. Это следует из проекта указа президента, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе, разработанном Минэкономразвития, отмечается, что в рамках работы по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также на последующие годы должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование расходов на субсидирование тарифов на электрическую энергию для населения в объеме, равном величине перекрестного субсидирования по состоянию на 2019 год, на субсидирование тарифов на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока и Калининградской области, а также предусмотреть бюджетные субсидии на обеспечение необходимой валовой выручки мусоросжигающих заводов и электростанций с головными образцами инновационного отечественного оборудования энергетического машиностроения.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с 1 января 2020 г. обеспечить снижение тарифов на электрическую энергию потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на величину перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе", - говорится в проекте указа президента.