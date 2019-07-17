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В Чернобыле возобновил работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов

По данным ЧАЭС, в течение первого полугодия промышленной эксплуатации завода планируют освоение проектной мощности в объеме до 10 упаковок с РАО в сутки

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. На государственном специализированном предприятии "Чернобыльская атомная электростанция (АЭС)" возобновил работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО). Об этом сообщила пресс-служба станции.

"8 июля восстановлена промышленная эксплуатация завода по переработке жидких радиоактивных отходов <...> После 28 суток выдержки упаковки с РАО будут вывезены для захоронения в специально обустроенное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов", - отмечается в пресс-релизе.

По данным ЧАЭС, за неделю работы на заводе, действующем на промышленной площадке станции, подготовлено 34 упаковки готового продукта, тогда как до возобновления его эксплуатации было изготовлено всего 63. В течение первого полугодия промышленной эксплуатации завода планируется освоение проектной мощности в объеме до 10 упаковок с РАО в сутки.

Комплексные активные испытания на предприятии были проведены в 2014 году. Но в связи с введением в действие новых строительных норм возникла необходимость реконструкции систем противопожарной защиты, защиты от молний и выполнения работ по утеплению наружных стен, что требовало времени и, соответственно, вызвало задержку во введении объекта в эксплуатацию. Сертификат от Государственной строительно-архитектурной инспекции получен в марте 2018 года.

Проектная мощность завода по переработке жидких РАО составляет не менее 2,5 тыс. куб. м необработанных отходов в год.

После взрыва на четвертом блоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года станция была выведена из эксплуатации. Для изоляции разрушенного энергоблока над ним был построен бетонный саркофаг.

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