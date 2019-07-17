В Чувашии к 2024 году создадут более 4 тыс. новых рабочих мест

ЧЕБОКСАРЫ, 17 июля. /ТАСС/. Более 4 тыс. новых рабочих мест создадут в Чувашии до 2024 года благодаря реализации инвестиционных проектов. Об этом журналистам в среду сообщил глава республики Михаил Игнатьев по итогам совещания, посвященного вопросам подготовки комплексной программы ускоренного развития республики до 2024 года.

"По рекомендации Минпромторга России план ускоренного развития республики дополнен 64 инвестиционными проектами на сумму 60 млрд рублей, в рамках реализации которых будет создано 4 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест", - сказал Игнатьев.

Комплексный план ускоренного социально-экономического развития Чувашии до 2024 года предварительно включает в себя предложения по 40 объектам капитального строительства. В частности, планируется создание территории опережающего экономического развития в Новочебоксарске, рассматриваются перспективы создания особой экономической зоны в одном из районов республики, предусматривается строительство третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, школ, объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям, строительство и реконструкция автомобильных дорог и другие мероприятия.

"Предполагается, что комплексную программу ускоренного развития рассмотрят на заседании правительства РФ, после чего будет принято соответствующее постановление", - уточнил Игнатьев.