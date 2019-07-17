РЖД в I полугодии перевезли в страны дальнего зарубежья на 14% больше пассажиров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) в I полугодии 2019 года перевезли в страны дальнего зарубежья 363,4 тыс. человек, что на 14% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении РЖД.

За отчетный период по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки скоростные поезда "Аллегро" перевезли 258,8 тыс. человек (+17%). Поезда "Стриж" по маршруту Москва - Берлин перевезли 25,2 тыс. пассажиров (+2,2%).

На данный момент международные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 16 маршрутам, в том числе в Германию, Францию, Финляндию, Италию, Польшу, Чехию и Китай.