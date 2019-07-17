Курс доллара снизился до 62,76 рубля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,55% - до 2713,17 пункта, индекс РТС снизился на 1,48%, до 1361,58 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:52 мск снизился на 0,45%, до 62,763 рубля, евро подешевел на 0,24%, до 70,493 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,05% - до $64,25 за баррель.

В среду российский рынок акций сделал еще один шаг в направлении зоны 2700-2710 по индексу Мосбиржи. И хотя причина снижения рынка в этот день во многом вызвана внутренними техническими факторами - общей перегретостью и дивидендными разрывами в тяжеловесных акциях "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "Мечела" - внешний фон также испытал некоторое ухудшение, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что США и Китаю предстоит пройти еще "долгий путь" до полноценной торговой сделки, и что он мог бы при желании увеличить таможенные пошлины еще на $325 млрд китайского импорта. Такая риторика не способствует росту риск-аппетитов, считает Дейнека.

В "БКС Премьер" полагают, что инвесторы будут оценивать результаты через призму влияния американо-китайского торгового конфликта на сектор. По мнению экспертов, в условиях истончения инвестиционного спроса и подавленных риск-аппетитов в четверг российский рынок акций продолжит умеренное снижение, индекс Мосбиржи может на какое-то время консолидироваться в зоне 2695-2710 пунктов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова считает, что, если резко негативных сигналов с зарубежных бирж в четверг и пятницу не поступит, рынок РФ может пойти на технический отскок от локальных минимумов, после чего будет решаться судьба не только краткосрочного, но и среднесрочного тренда.