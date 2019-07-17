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РЖД временно снизит тарифы на перевозку энергетического угля в направлении южных портов

В компании сообщили, что решение принято по итогам переговоров председателя правления РЖД Олега Белозерова и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева

КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Руководство "Российских железных дорог" (РЖД) пошло на встречу угольщикам Кузбасса и приняло решение временно снизить цены на перевозку энергетического угля за счет отмены экспортной надбавки. Тарифы будут скорректированы на перевозку угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, сообщила в среду пресс-служба РЖД.

"С 16 июля 2019 года ОАО "РЖД" временно отменяет "экспортную надбавку" на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. Данное решение направлено на создание условий для переключения части перевозок с перегруженного Восточного направления в сторону портов юга России, где в настоящее время имеются резервы пропускной способности", - сообщила пресс-служба, уточнив, что данное решение принято по итогам совместных переговоров генерального директора - председателя правления РЖД Олега Белозерова и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Также в РЖД заявили о готовности увеличивать перевозки угольной продукции в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока с сентября текущего года после завершения запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог.

Как сообщалось, в конце июня власти Кузбасса, где добывается около 60% всего российского угля, направили руководству РЖД письмо, в котором просили рассмотреть возможность временного снижения ставки на привлечение вагонного парка и установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях из-за снижения цен на уголь, что, с учетом роста затрат на транспорт и увеличением себестоимости добычи угля, приводит к убыточности поставок по ряду направлений.

В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые угольные предприятия Кузбасса временно приостановили угледобычу. Более 2 тыс. шахтеров направлены во внеплановые отпуска.

Теги
РоссияБелозеров, Олег ВалентиновичЦивилев, Сергей Евгеньевич
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