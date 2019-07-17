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В США заявили о рекордных потерях в добыче нефти в ОПЕК с 2015 года

В докладе Управления по энергетической информации Минэнерго США отмечается, что потери вызваны санкциями против Ирана

ТАСС, 17 июля. Потери в добыче нефти в ОПЕК в 2019 году достигли 2,5 млн б/с, что является рекордным показателем с 2015 года и вызвано санкциями против Ирана. Об этом говорится в докладе Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Из этого объема только 1,7 млн б/с, или 60% приходится на Иран, против которого с мая этого года введены ужесточенные санкции США, полностью запрещающие импорт нефти из этой страны.

Под потерями в добыче ОПЕК Минэнерго США понимает не только санкционные ограничения, но и незапланированные простои, а также действующее в рамках соглашения ОПЕК+ сокращение добычи.

Сокращение добычи Ирана в конце 2015 года, перед тем, как санкции были сняты в начале 2016 года, достигало 800 тыс. б/с. В первом квартале 2019 года оно выросло до 1,2 млн б/с, отмечает в своем исследовании Минэнерго США.

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