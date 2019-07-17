РБК: ФАС хочет лишить РЖД всех грузовых вагонов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев направил письмо первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, в котором предлагает обеспечить полный выход ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) из рынка грузовых вагонов. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на текст письма.

"Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)", - говорится в публикации.

Глава ФАС считает присутствие РЖД на рынке причиной ограничения конкуренции и роста тарифов железнодорожных перевозок. "Считаем целесообразным сократить присутствие РЖД в конкурентных сегментах рынка железнодорожных перевозок и сконцентрироваться на вопросах развития инфраструктуры", - приводит текст письма издание.

Ранее ФАС признала РЖД и ее дочернюю компанию АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) нарушившими антимонопольное законодательство из-за, по мнению ФАС, необоснованно высокой ставки на полувагоны. Но компании оспорили решение ФАС в суде, который встал на их сторону и признал недействительным решение регулятора.