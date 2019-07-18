"Красный Крест": засуха в КНДР ухудшила положение уязвимых групп населения

ЖЕНЕВА, 18 июля. /ТАСС/. Засуха, разразившаяся в КНДР, тяжело сказалась на положении уязвимых групп населения в этой стране. Об этом заявила в четверг в Женеве Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

"Ранняя засуха в КНДР вдвое уменьшила ожидаемый объем урожая, усилив давление на очень уязвимые группы населения в стране", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что засуха уничтожила зерновые культуры, которые предполагалось собрать в период с июня по сентябрь. Она "последовала за скудным 2018 годом, когда производство продовольствия упало на 12% по сравнению с предыдущим годом и стало самым низким за десятилетие". Согласно оценке ситуации, которую провело в мае общество Красного Креста КНДР совместно МФОКК и КП, "урожай нынешнего года составит менее половины от того, который был бы возможен при надлежащем объеме дождя, нормальной температуре, правильной ирригации и других составляющих, таких как удобрения".

"Мы уже видим влияние этой засухи на уязвимых людей. Растет уровень недоедания и распространяются болезни, передаваемые через воду, такие как диарея и колит", - заявил глава представительства МФОКК и КП в КНДР Мухаммед Бабикер. Он призвал "действовать быстро", чтобы "обеспечить продовольственную безопасность людей, у которых нет средств, чтобы справиться даже с небольшим сокращением питания".

Ранее сообщалось, что в срочной продовольственной помощи в КНДР нуждаются 10,1 млн человек, или 40% населения. Федерация выделила за последние месяцы 250 тыс. швейцарских франков (примерно столько же в долларах) на борьбу с засухой при помощи мобильных систем подачи воды. "Учитывая продолжающуюся тяжелую ситуацию", МФОКК и КП попросила мировое сообщество о выделении дополнительно 472 тыс. франков. Эти средства предполагается направить на закупку удобрений и гербицидов, а также на обеспечение ирригации и санитарии, борьбу с болезнями, передаваемыми через воду.