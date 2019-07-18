Комитет Госдумы поддержал сокращение списка документов организаций для регистрации в ЦБ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять первом чтении законопроект, направленный на сокращение перечня документов инфраструктурных организаций, которые они обязаны предоставлять в ЦБ РФ для регистрации. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Госдума рассмотрит документ на заседании 23 июля.

Сейчас Банк России осуществляет полномочия по регистрации (согласованию, утверждению) документов организатора торговли, клиринговой организации, репозитария, центрального контрагента, центрального депозитария, а также вносимых в них изменений. Вместе с тем перечень документов таких организаций, подлежащих регистрации в ЦБ, представляется излишне обширным, что создает ощутимую регуляторную нагрузку на инфраструктурные организации и не отвечает потребностям эффективного регулирования финансового рынка, считают авторы документа.

В связи с этим законопроектом предлагается сократить перечень документов инфраструктурных организаций, которые должны быть зарегистрированы в ЦБ, оставив неизменной обязанность по регистрации только тех документов, которые являются основополагающими с точки зрения надзора за деятельностью инфраструктурных организаций.

Эти организации будут уведомлять Банк России об утверждении документов (внесении в них изменений), не относящихся к основополагающим с точки зрения надзора за деятельностью инфраструктурных организаций, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения. Такой подход позволит оптимизировать регуляторную нагрузку на инфраструктурные организации, считают авторы законопроекта.