"АвтоВАЗ" с 22 июля уходит в плановый корпоративный отпуск

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск с 22 июля по 11 августа 2019 года. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск, сообщается в пресс-релизе компании.

"В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников", - говорится в сообщении компании.

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.