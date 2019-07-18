Больше всего кредитов в I полугодии выдали в Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество выданных российскими банками потребительских кредитов в I полугодии составило 9,04 млн, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (8,82 млн кредитов). Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В сообщении НБКИ отмечается, что за первое полугодие 2019 года самое большое количество выданных потребкредитов было зафиксировано в Москве (417,2 тыс. кредитов), Московской области (384,9 тыс. кредитов) и Краснодарском крае (354,1 тыс. кредитов).

Самую серьезную динамику роста выдачи (среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам выдачи потребкредитов) в январе - июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (+18,3%), Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%), Омская (+15,1%) и Московская (+14,4%) области.

Наибольшее сокращение выдачи отмечено в Удмуртской Республике (-3,7%), в Свердловской (-3,1%) и Нижегородской (-1,0%) областях.

"По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в I полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер - в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров".

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении.

ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.

В частности, Банк России ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН). Предполагается, что с 1 октября банки будут должны рассчитывать ПДН при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Такие меры приняты ради недопущения "пузыря" на рынке необеспеченного потребкредитования, поясняли в ЦБ.