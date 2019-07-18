Госдума приняла закон, меняющий правила управления ПИФами и выплат дохода по паям

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении порядка управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), а также правил выплаты дохода по паям ПИФов. Документ был внесен группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон меняет нынешние правила доверительного управления ПИФами, которые утверждаются правительством, на правила доверительного управления, которые могут быть установлены нормативным актом Банка России.

"Данные изменения будут способствовать снижению регуляторной нагрузки на паевые инвестиционные фонды, которые в настоящее время вынуждены выполнять избыточные формальные требования", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также вносит поправки в закон об инвестфондах и дает право выплаты текущего дохода по паям ПИФов, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в натуральной форме при погашении пая.

Поправками ко второму чтению документа был уточнен порядок выделения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда. Устанавливается, что размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение ПИФ, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, не может превышать максимальный размер, установленный нормативным актом ЦБ, устанавливающим требования к правилам доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте. Сейчас действует норма, что такое вознаграждение не может превышать 3% суммы денежных средств, составляющих ПИФ и поступивших в него после реализации составляющего его имущества за вычетом сумм, предусмотренным законодательством.

Уточняются правила проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании ПИФ. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом может быть предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки.

Правила доверительного управления ПИФ должны быть зарегистрированы Банком России и согласованы специализированным депозитарием. Срок формирования ПИФ не может превышать шесть месяцев. Также уточняются обязанности управляющей компанией ПИФ в случае выдачи ею инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору.

Цель закона

Реализация закона позволит существенно повысить привлекательность инвестирования в паи паевых инвестиционных фондов и модернизирует ряд регулятивных конструкций, что позволит снизить издержки, связанные с управлением фондами, на фоне более эффективного и гибкого регулирования, говорится в сопроводительных материалах к документа.