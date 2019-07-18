Песков: Россия не исключает финансового взаимодействия в рамках системы расчетов INSTEX

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Россия не исключает финансового взаимодействия в рамках системы расчетов между ЕС и Ираном INSTEX после оценки опыта работы этого механизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия в перспективе присоединиться к этой системе.

"Мы считаем, что это важная инициатива европейских стран, важный проект, направленный на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничения их деятельности со стороны третьих стран, - сказал Песков. - С учетом первого опыта использования этой системы, когда она будет активирована, нельзя исключать и взаимодействия на этот счет".