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Песков: Россия не исключает финансового взаимодействия в рамках системы расчетов INSTEX

Представитель Кремля также назвал эту систему важной инициативой европейских стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Россия не исключает финансового взаимодействия в рамках системы расчетов между ЕС и Ираном INSTEX после оценки опыта работы этого механизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия в перспективе присоединиться к этой системе.

"Мы считаем, что это важная инициатива европейских стран, важный проект, направленный на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничения их деятельности со стороны третьих стран, - сказал Песков. - С учетом первого опыта использования этой системы, когда она будет активирована, нельзя исключать и взаимодействия на этот счет".

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ИранРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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