Минэнерго: содержание хлоридов в экспортной нефти в Усть-Луге не превысит 4 ppm

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Содержание хлоорганических соединений в нефти, экспортируемой через порт Усть-Луга, не превысит 4 ppm при действующей норме 6 ppm. Об этом сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

"Сейчас немного подмешивается, поэтому мы и даем рынку понимание на перспективу, даем им понять, что это стабильно, до 4 ppm всегда. Это то содержание хлоридов, которое все заводы могут принимать", - сказал он, напомнив, что Минэнерго еженедельно публикует информацию о качественных параметрах нефти в Усть-Луге.

По словам Рубцова, у европейских НПЗ, которые получают нефть из Усть-Луги, нет проблем с переработкой российского сырья. "С таким содержанием (до 4 ppm) мы особых проблем не видим. Никто не отказывается", - сказал он. В других портах содержание хлорорганики также находится в пределах нормы.

Представитель Минэнерго также добавил, что окончательного решения о том, что делать с загрязненными объемами нефти, пока нет. Рассматриваются разные варианты, в том числе переработка и на российских заводах.

Ранее в апреле глава "Транснефти" Николай Токарев, докладывая о ситуации с загрязнением трубопровода "Дружба" президенту РФ Владимиру Путину, говорил о том, что вытесненную нефть с хлоридами можно реализовывать на экспорт, доводя ее до нормальных показателей через порт Новороссийск.

О ситуации с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

3 июня в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации вокруг поставок загрязненной нефти, по итогам которых замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что все их участники пришли к общему пониманию принципов, как будет рассчитываться размер компенсаций за поставку некондиционной нефти.