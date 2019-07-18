Минэнерго ждет снижения нефтепереработки России из-за приостановки Антипинского НПЗ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Объемы переработки нефти в России по итогам 2019 года могут снизиться по сравнению с 2018 годом из-за приостановки Антипинского НПЗ, крупнейшего независимого производителя нефтепродуктов в РФ. Об этом журналистам сообщил глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов.

Антипинский НПЗ приостановил прием нефти в мае из-за проблем с финансированием. 18 июля завод, который уже не принадлежит ГК "Новый поток", возобновил переработку нефти.

"Видимо, [объем нефтепереработки] меньше будет [к уровню 2018 года]. В основном из-за Антипинского [НПЗ]", - сказал Рубцов. Рост объемов переработки маловероятен, добавил он. Выступая на круглом столе комитета по энергетики Госдумы Рубцов сообщил, что за шесть месяцев 2019 года первичная переработка на российских НПЗ составила 137,4 млн т, что на 3,2 млн тменьше, чем годом ранее.

Проблемы на Антипинском НПЗ

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский НПЗ, когда он входил в группу "Новый поток", неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. 16 мая "Транснефть" полностью прекратила поставки нефти на завод.

Весной 2019 года компания "Сокар Энергоресурс" - совместное предприятие Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) - приобрела 80% акций Антипинского НПЗ, находящегося в состоянии банкротства. Совместное предприятие получило контроль над заводом и месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.