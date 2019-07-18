{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Британское правительство выделит финансирование для развития энергоэффективных технологий

Общий объем фонда на поддержание проектов составит 3 млн фунтов

ТАСС, 18 июля. Правительство Великобритании объявило о финансовой поддержке технологических проектов, нацеленных на повышение эффективности энергетических систем. Компании, успешно прошедшие этапы отбора заявок, получат от 100 тыс. фунтов стерлингов ($124 тыс.) до 500 тыс. фунтов ($621 тыс.), сообщает информационный портал gov.uk.

Общий фонд составит 3 млн фунтов ($3,7 млн), направляемых на поддержку в разработке цифровых решений по использованию и хранению энергии. Основная цель - решить вопрос неравномерного распределения возобновляемой энергии в сети с помощью "умных" IT-систем. Официальный старт проекта запланирован на конец июля, причем к участию приглашаются как крупные компании, так и стартапы.

В число возможных направлений инвестирования входит разработка приложений мониторинга программного обеспечения энергосистем, улучшение интеграции между местными и национальными электросетями и оптимизация выработки электроэнергии на уровне всей сети в режиме реального времени.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке демпфера на топливо
Демпфирующий механизм предоставляет возможность компенсировать часть стоимости получаемой нефтеперерабатывающими заводами нефти для сдерживания роста цен на производимые ими нефтепродукты
Читать полностью