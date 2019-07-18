Российская компания вложит 350 млн рублей в завод по переработке овощей в Новой Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Компания "Все натуральные продукты рус", специализирующееся на переработке фруктов и овощей, вложит 350 млн рублей в создание производства в Новой Москве. Решение о выделении земельного участка под эти цели принято в четверг на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Суммарный объем инвестиций в проект составит 350 млн рублей, планируемые налоговые отчисления в городской бюджет - 42,96 млн рублей в год. На предприятии будет организован полный автоматизированный цикл производства. Планируется создать 25 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Отмечается, что площадь производственного комплекса составит 10,2 тыс. кв. м. Он расположится на территории Новой Москвы вблизи деревни Орлово.

В пресс-службе уточнили, что аналогичный завод компании располагается на территории Сербии. Завод в Москве будет заниматься производством "полезных перекусов" из органических фруктов и овощей. "Производственная мощность комплекса в Москве будет в четыре раза выше завода в Сербии. Российский проект станет одним из самых экологически чистых в России, инвестор планирует использование метода органической переработки овощей и фруктов", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.