В Новгородской области открылся первый распределительный логистический центр

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Распределительный логистический центр компании X5 Retail Group открылся под Великим Новгородом, сообщает пресс-служба новгородского правительства в четверг.

"В Новгородском районе открылся первый распределительный центр в регионе. Развивать логистическую инфраструктуру будет розничная компания X5 Retail Group", - сообщает пресс-служба.

В создание центра вложено порядка 1 млрд рублей. Соглашение о его строительстве было подписано инвестором и губернатором Андреем Никитиным на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году.

Как пояснил ТАСС глава Новгородского муниципального района Олег Шахов, сумма инвестиционных вливаний в создание центра составила не менее 1 млрд рублей, площадь - почти 20 тыс. кв. м, он разделен на четыре зоны хранения с необходимым температурным режимом в каждом. Центр будет обеспечивать поставку продукции в магазины Новгородской, Тверской и Псковской областей. Появление комплекса обеспечит в Новгородском районе порядка 200 новых рабочих мест.

"Этот центр поддержит нас в реализации приоритетного регионального проекта "Покупайте Новгородское!". Это увеличит количество товара местных производителей на полках магазинов, и новгородским поставщикам будет легче обеспечивать жителей области свежими товарами", - сказал зампредседателя правительства региона Евгений Богданов.

Также в пресс-службе регионального правительства пояснили, что при выходе на полную мощность распределительный центр будет обрабатывать продукцию более чем 400 поставщиков, что поможет увеличить долю производителей Новгородской области, которая сейчас составляет более 16%.