Эксперт: отмена льготного НДС на пальмовое масло снизит спрос на сырные продукты и спреды

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Планируемое повышение НДС на пальмовое масло до 20% с 10% приведет к снижению спроса на продукцию с содержанием заменителей молочных жиров и к переориентации потребителей на традиционные молочные продукты. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Рост НДС, безусловно, окажет влияние на себестоимость производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров (например, так называемых сырных продуктов, спредов)", - сказал он.

Белов отметил, что уже сейчас наблюдается тенденция к сокращению производства и потребления таких продуктов. Изменения в маркировке продукции и растущий тренд на потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры, указал он. В результате в 2018 году, по данным Белова, спрос на сырные продукты упал на 10,3% (с 306,3 млн тонн до 274,7 млн тонн), на сыры - вырос на 10,1% (с 632,6 до 696,5 млн тонн).

Схожая тенденция, по данным Союзмолока, отмечается и в отношении молочных жиров: спрос на маргарины и спреды снизился более значительно, чем на сливочное масло (на 10% против 1,9%). "Отмена льготного НДС будет способствовать сохранению такой тенденции", - уверен Белов.

Влияние на молочную отрасль

При этом, по его мнению, отмена льготного налогового режима для пальмового масла не окажет существенного влияния на молочный рынок, так как молочная отрасль не является важнейшим потребителем растительных жиров. Доля использования пальмового масла молочным сектором составляет лишь 10-12% от общего объема этого сырья.

Что касается рынка детского питания и заменителей грудного молока, то, как сообщил глава Союзмолока, в производстве таких товаров пальмовое масло либо не используется совсем, либо импортируется в составе других компонентов. Таким образом изменение налогового режима не окажет на эту отрасль существенного влияния.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил ранее, что Госдума рассмотрит на следующей неделе поправку в Налоговый кодекс о повышении с 10% до 20% НДС на пальмовое масло. По его словам, средства, которые получит бюджет после повышения НДС на пальмовое масло, можно будет направить на поддержку производителей молока в РФ. Володин также предположил, что после повышения НДС импорт пальмового масла в Россию будет замедляться.