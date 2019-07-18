Доходы Кубани от игорного бизнеса упали на четверть после закрытия "Азов-Сити"

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Краснодарского края от игорного бизнеса в первом полугодии 2019 года составили около 232,9 млн рублей, что почти на 27% меньше, чем год назад, следует из отчета об исполнении бюджета края на 1 июля текущего года, опубликованного региональным министерством финансов.

В 2018 году на Кубани работали две игорные зоны: "Азов-Сити", расположенная в Щербиновском районе, и "Красная Поляна" в Сочи. "Азов-Сити" 29 декабря 2018 года прекратила свою деятельность на основании распоряжения правительства РФ. Власти Щербиновского района тогда сообщали, что без работы могут остаться около 2,5 тыс. человек. В министерстве труда и социального развития Краснодарского края поясняли, что все обратившиеся в центры занятости трудоустроены, часть людей переехали работать в Сочи.

"Налог на игорный бизнес, [поступление], 232 918 892,55 рублей", - говорится в материалах регионального Минфина.

По данным из отчета за 2018 год, за этот же период сумма налоговых поступлений составляла около 319,8 млн рублей. Всего в 2019 году ожидается 421 млн рублей поступлений от игорного бизнеса.

Об игорных зонах

Игорная зона "Азов-Сити" открылась в Краснодарском крае летом 2009 года и стала первой в стране. Планировалось, что участок побережья Азовского моря, где расположена зона, также будет развиваться как курорт. Однако после 2014 года было принято решение открыть другую игорную зону - в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились отели и туристическая инфраструктура мирового уровня. Судьба построенных в Щербиновском районе инвесторами площадей остается нерешенной, депутаты на Кубани планировали использовать их для создания промышленной зоны.

Игорная зона "Красная Поляна", созданная в августе 2016 года распоряжением правительства РФ, представлена тремя заведениями: "Казино Сочи" и казино "Бумеранг" и зал игровых автоматов "Бонус". За два года игорную зону посетили свыше 850 тыс. человек из 146 стран мира.