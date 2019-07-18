Эксперт: борьба с фальсификатом важнее для отрасли, чем повышение НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Борьба с некачественным маслом важнее для отрасли, чем отмена льготного налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в четверг, что Госдума рассмотрит на следующей неделе поправку в Налоговый кодекс о повышении с 10% до 20% НДС на пальмовое масло. По его словам, средства, которые получит бюджет после повышения НДС на пальмовое масло, можно будет направить на поддержку производителей молока в РФ. Володин также предположил, что после повышения НДС импорт пальмового масла в Россию будет замедляться.

"Мы считаем, что бороться надо не с пальмовым маслом, а важнее бороться с фальсификатом. Первое - ужесточением ответственности для тех, кто производит фальсификат, и второе - формировать нормальный, положительный, здоровый образ этого продукта, потому что сегодня создали отрицательный, негативный образ продукта, что вынуждает производителя уходить в тень, потому что они его продать не могут", - сказал Мальцев.

По его словам, пальмовое масло - "уникальный продукт" и заменить его технологически ничем нельзя. Мнение о том, что этот продукт "суррогатный и некачественный", эксперт назвал "раскрученным мифом". "Отмена льготного режима отвлечет у масложировых компаний оборотные средства и повлечет рост цен, от чего выиграют не производители, а только торговые сети", - уточнил собеседник агентства.

Мальцев также добавил, что отмена льготного режима на НДС на пальмовое масло является нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО). "По правилам ВТО, мы можем отменить льготный режим для всех растительных масел или не имеем право отменять [вообще ни для кого]. Основание для такой инициативы, что пальмовое масло вредно и фальсифицируется молочная продукция, нет, поскольку пальмовое масло такое же натуральное как и другие масла, производимые в России и мире", - сказал Мальцев.

По его данным, в настоящее время объем потребления пальмового масла в России с учетом экспорта - 1 млн тонн, в Европе - 6 млн тонн. "А в мире за последние годы объем потребления пальмового масла вырос с 15 до 70 млн тонн", - отметил эксперт.