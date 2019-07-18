МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минфин поддерживает предложение повысить НДС на пальмовое масло до 20%. Официально эта инициатива еще не поступала в ведомство, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Мы пока еще эту инициативу официально не получали. Идея хорошая сама по себе, пальмовое масло вредное. Инфляционные риски, конечно, надо просчитать, смотреть. Но мы пока это не считали", - указал Сазанов.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, законопроект о повышении НДС на пальмовое масло будет внесен на рассмотрение Госдумы 19 июля.

Льготная ставка НДС на пальмовое масло была введена постановлением правительства от 31 декабря 2004 года, которым были утверждены виды продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%.