Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,30-0,82%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились: индекс Мосбиржи уменьшился на 0,30%, до 2705,07 пункта, индекс РТС снизился на 0,82% и составил 1350,46 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:46 мск увеличился на 0,25%, до 63,093 рубля, курс евро вырос на 0,22%, до 70,805 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,73%, до $61,78 за баррель.

Российский фондовый рынок в четверг в очередной раз понес потери. И если днем ранее основным фактором стала дивидендная отсечка по нескольким компаниям, то сегодня негативные настроение шли извне. Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где снижение продолжается четвертую сессию, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что поводом для понижения индекса Мосбиржи служит рост напряженности в политико-финансовых отношениях между западными экономиками и рядом развивающихся стран. В компании рекомендуют завтра воздержаться от покупок на фондовом рынке отметив, что и позитивные сюрпризы для "быков" под влиянием выхода корпоративной отчетности в США не исключены.

На завтрашних торгах в ИК "Фридом Финанс" прогнозируют диапазон закрытия индекса Мосбиржи на уровне 2645-2725 пунктов и курса USD/RUB в районе 62,75-63,45 рубля за доллар США.