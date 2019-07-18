ФАС не нашла связи доминирующего положения ВМЗ и роста цен на ж/д колеса в 2017-2018 годах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что рост цен на железнодорожные колеса в России, который в 2017-2018 годах составил 80%, не связан с доминирующим положением Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию), говорится в сообщении ведомства.

Служба рассмотрела дело в отношении ВМЗ по признакам нарушения антимонопольного законодательства и установила, что средневзвешенная цена железнодорожных колес за период 2017-2018 годов выросла на 80%. В то же время "антимонопольным органом установлено, что причинно-следственная связь между доминирующим положением ВМЗ и повышением цен на колеса цельнокатаные за период 2017-2018 годов отсутствует".

Рост цен был связан с рядом факторов, в том числе с сокращением предложения б/у колес, которое образовалось в результате государственной программы по ускорению списания старых вагонов, а также в связи с ростом спроса на грузоперевозки, в том числе за счет увеличения экспортных поставок. Также ведомство установило, что со второй половины 2017 года и на протяжении всего 2018 года происходило существенное увеличение спроса на продукцию ВМЗ со стороны потребителей, что "является объективной и экономически обоснованной причиной роста цен на железнодорожные колеса".

Тем не менее, по данным службы, ВМЗ с апреля 2019 года ежемесячно проводит открытые конкурентные запросы цен по продаже железнодорожных колес, где "цены победителей процедур превышают цену реализации за первый квартал 2019 года в два раза. При этом существенных изменений в себестоимости не обнаружено". В связи с этим ФАС рассмотрит действия ВМЗ на предмет нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, следует из сообщения ФАС.

"18 июля ФАС прекратила дело в отношении ВМЗ, возбужденное в октябре 2018 года <...> В результате ведомство подтвердило, что в исследованном периоде в действиях АО ВМЗ отсутствуют нарушения в ценообразовании на колеса цельнокатаные в виде установления монопольно высокой цены. Со своей стороны ВМЗ заверяет, что ведет свою деятельность в соответствии с антимонопольным законодательством РФ", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе ОМК.

Расследование ФАС

В октябре 2018 года ФАС РФ возбудила дело дело в отношении ВМЗ и другого российского производителя ж/д колес Evraz НТМК в отношении завышения цен на цельнокатаные колеса в 2017-2018 годах. В июне 2019 года служба сообщала, что проводит мониторинг рынка железнодорожных колес в связи с дисбалансом спроса и предложения, который наблюдается с 2017 года.