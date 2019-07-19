"Известия": депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за задержку авиарейсов и багажа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от "Единой России" внесла поправки ко второму чтению в законопроект об ужесточении ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами. Как сообщает в пятницу газета "Известия", штраф для авиакомпаний за задержку багажа или вылета воздушного судна может составить 3% от стоимости билета за каждый час опоздания.

"Мы предлагаем поправки в принятый в первом чтении законопроект, которым предусматривается увеличение штрафа до 100 рублей в час. Полагаем, что его нужно рассчитывать исходя из 3% от провозной платы", - цитирует газета одного из авторов поправок, члена комитета Госдумы по транспорту Максима Сураева.

По его словам, в среднем штраф будет составлять около 250 рублей за час задержки. При этом депутаты впервые предлагают ввести такую же ответственность за просрочку доставки багажа.

"Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа", - приводит издание цитату из текста предложенных поправок.

Госдума на заседании 12 декабря 2018 года приняла в первом чтении законопроект о повышении в четыре раза штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна - с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира. Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации Валерий Васильев и Алексей Майоров. Депутаты внесли поправки в статью 120 Воздушного кодекса РФ.