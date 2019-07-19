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ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Жилкредит"

Регулятор связал такое решение с потерей ликвидности, нарушением законодательства и нормативов Банка России
Здание Банка России Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Банка России
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 19 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Жилкредит", говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

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Как отмечается в сообщении ЦБ, лицензия отозвана в связи с тем, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности. Кроме того, "Жилкредит" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Банк потерял ликвидность в связи со взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Основным активом "Жилкредита" являлось труднореализуемое непрофильное имущество, что не позволило банку своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, добавил регулятор.

В банк "Жилкредит" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов банк "Жилкредит" занимал 420-е место в банковской системе РФ.

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